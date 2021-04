ufficiale Ajax, preso il portiere 37enne Pasveer. Arriva a parametro zero dal Vitesse

L'Ajax rende noto l'acquisto per la prossima stagione di Remko Pasveer. 37 anni, il portiere ha firmato per due stagioni. Si è messo in mostra nell'ultima finale di Coppa d'Olanda dove ha difeso la porta del Vitesse proprio contro i lancieri. Restano a questo punto dubbi circa il futuro di Kjell Scherpen, che dopo la papera contro la Roma potrebbe essere ceduto altrove, magari in prestito. Dubbi anche sul futuro di André Onana, attualmente squalificato per doping e col contratto in scadenza nel 2022: le trattative per il rinnovo hanno subito una brusca frenata.