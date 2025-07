Ufficiale Adrian Liso è un nuovo rinforzo del Getafe: arriva in prestito dal Real Saragozza

vedi letture

Il Getafe ha ufficializzato l’arrivo di Adrián Liso, giovane esterno sinistro classe 2005 che si unirà alla prima squadra per la stagione 2025/26. Il talentuoso calciatore spagnolo arriva in prestito dal Real Saragozza, club in cui è cresciuto calcisticamente.

Nonostante la giovane età, Liso vanta già un’esperienza significativa nel calcio professionistico: ha collezionato 52 presenze in Segunda División, dimostrando maturità e affidabilità. Nell’ultima stagione si è messo in luce con 4 gol e 2 assist, contribuendo in modo importante alla salvezza del Saragozza e guadagnandosi l'interesse di club di categoria superiore. Con le sue qualità tecniche, rapidità e capacità di saltare l’uomo, Liso rappresenta un’interessante scommessa per l’organico di José Bordalás, che potrà contare su un profilo giovane ma già pronto per il salto nella massima serie. Il Getafe punta così a ringiovanire e rinforzare le corsie offensive con un talento in rampa di lancio.

Il trasferimento in prestito per una stagione permetterà al giocatore di confrontarsi con il livello della Liga, in un contesto competitivo e ambizioso, e al tempo stesso al Saragozza di valorizzare ulteriormente uno dei suoi prodotti più promettenti. Per Liso si tratta di una tappa fondamentale per la sua crescita e un’occasione per affermarsi ai massimi livelli del calcio spagnolo.