ufficiale Almeria, preso un nuovo portiere. È Diego Mariño del Real Sporting

Dopo aver rinnovato di recente il contratto del portiere titolare Martinez, l'Almeria aggiunge un altro estremo difensore alla propria rosa. Si tratta di Diego Marino (32 anni) ex vivaio Villarreal che arriva a titolo definitivo dallo Sporting Gijon, in seconda serie, e ha firmato per un anno e mezzo.