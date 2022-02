ufficiale Aris Salonicco, in panchina un simbolo del cholismo: ecco il 'Mono' Burgos

vedi letture

Germán Adrián Ramón Burgos è il nuovo allenatore dell'Aris Salonicco. Il Mono, ex assistente di Diego Simeone, ha firmato un contratto fino a giugno 2024 e tornerà in panchina dopo aver lasciato il Newell's, con cui ha conquistato quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte in 15 partite: "Sono molto felice di allenare uno dei club più storici della Grecia. Sono per natura ottimista, ho una grande fame e insieme ai miei giocatori faremo di tutto per portare la squadra al successo. Non mi piacciono le parole, ci aspetta tanto lavoro”, ha dichiarato al sito ufficiale del club.