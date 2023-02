ufficiale Balogh torna in patria. L'ex Palermo va in prestito al Vasas fino a giugno

Inizia ufficialmente la nuova avventura di Norbert Balogh, come già anticipato su queste pagine. Il 26enne attaccante ungherese ex Palermo torna in patria: concluderà la stagione con il Vasas, che l'ha prelevato in prestito dagli slovacchi del Dunajska Streda.