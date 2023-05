ufficiale Ben Brereton dice addio al Blackburn. Il Villarreal lo porterà in Spagna?

Ben Brereton Diaz è pronto per cominciare una nuova avventura. L'attaccante cileno, 24 anni, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Blackburn e lascerà l'Inghilterra al termine di questa stagione: "Tutto quello che posso dire davvero è che mi sono divertito molto al Blackburn Rovers e sfortunatamente non ci sarò la prossima stagione", ha detto a Sky Sports UK. "È stato un periodo fantastico, mi sono divertito molto e mi sono fatto degli amici, una famiglia fantastica". Ad attenderlo, riporta la stampa spagnola, c'è il Villarreal, con cui ha già trovato un accordo.