Ufficiale Picerno, ceduto in prestito al Melfi l'attaccante classe 2007 Vincenzo Flocco

L’AZ Picerno rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo l’attaccante Vincenzo Flocco, classe 2007, all’ASD Melfi Calcio.

Il giovane calciatore, considerato un prospetto di sicuro interesse per il futuro rossoblù, avrà così l’opportunità di maturare ulteriore esperienza e minutaggio in un contesto competitivo, utile a far crescere il proprio bagaglio tecnico e personale.

La Società conferma la propria fiducia nelle qualità di Vincenzo, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni in gialloverde, nell’attesa di rivederlo protagonista con la maglia dell’AZ Picerno.