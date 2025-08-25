Ufficiale
Picerno, ceduto in prestito al Melfi l'attaccante classe 2007 Vincenzo Flocco
TUTTO mercato WEB
L’AZ Picerno rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo l’attaccante Vincenzo Flocco, classe 2007, all’ASD Melfi Calcio.
Il giovane calciatore, considerato un prospetto di sicuro interesse per il futuro rossoblù, avrà così l’opportunità di maturare ulteriore esperienza e minutaggio in un contesto competitivo, utile a far crescere il proprio bagaglio tecnico e personale.
La Società conferma la propria fiducia nelle qualità di Vincenzo, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni in gialloverde, nell’attesa di rivederlo protagonista con la maglia dell’AZ Picerno.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
Serie C
Calcio femminile