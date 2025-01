Ufficiale Juric libera Brereton Diaz, ancora allo Sheffield: "Torno con l'obiettivo promozione"

vedi letture

Anche quando era di proprietà del Villarreal Ben Brereton Diaz passò dallo Sheffield in prestito, salvo poi tornare all'ovile ed essere ceduto la scorsa estate al Southampton. Ma dopo sei mesi quasi da scelta marginale tra le fila dei Saints, la punta cilena classe '99 ha deciso di levare le tende a titolo temporaneo per trovare spazio e riabbracciare ancora lo Sheffield in prestito con diritto di riscatto. Giocherà in Championship.

Il comunicato ufficiale

"Un primo movimento nel mercato dei trasferimenti di questo mese ha visto i Blades ingaggiare un attaccante molto popolare, che ha vissuto un periodo proficuo in South Yorkshire nella seconda metà della stagione 2023/24. Ora al Southampton, Ben Brereton Díaz è tornato a S2 per la seconda volta, unendosi nuovamente in prestito, con l'opzione di rendere definitivo il trasferimento in estate. E, comprensibilmente, Chris Wilder è entusiasta di aver concluso l'accordo per il ritorno dell'attaccante internazionale cileno, che si è rivelato un grande successo nonostante le difficoltà dell'United in Premier League.

Il tecnico Wilder ha commentato: "Questo è un grande acquisto per tutti e Ben sarà un giocatore importante per noi nella seconda parte della stagione. In una campagna difficile, è stato fantastico per noi la scorsa stagione e avremmo voluto tenerlo, ma il trasferimento al Southampton era un'opportunità troppo buona da rifiutare. Fino ad ora non è andata come avrebbe voluto, e noi abbiamo mantenuto l'interesse per lui. Sappiamo cosa stiamo ottenendo, in termini di personalità, cultura, mentalità e abilità. L'esperienza e l'età sono stati anche fattori importanti per noi e, in generale, è davvero fantastico per tutte le parti coinvolte".

Brereton Diaz ha preso parola per salutare al suo ritorno: "Sono davvero entusiasta, è un club in cui sono stato prima e mi sono trovato molto bene, e conosco ovviamente lo staff e i giocatori che sono ancora qui. Per me, con una giovane famiglia a Southampton, non volevo andare in un posto sconosciuto, ma soprattutto so bene cosa rappresentano il mister e il suo staff, e sono felice di vedere che la squadra sta facendo così bene quest'anno, per me è stato semplicissimo tornare".

Proseguendo: "L'atmosfera l'anno scorso è stata difficile a volte, ma mi sono comunque divertito a giocare e ho amato ogni minuto del mio tempo al club, i tifosi sono stati fantastici, è un vero club familiare e c'è un legame che ora è importante. Nessun altro club era un'opzione per me. Tornare a Sheffield United questa volta so che lo vivrò ancora meglio rispetto alla prima, i ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile e io sono qui per cercare di aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo della promozione".