La Roma non rinuncia a Sancho: chiamate quotidiane da Massara, si aspetta fino a mercoledì

La Roma non ha ancora rinunciato al colpo Jadon Sancho. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale ormai ogni giorno Frederic Massara telefona all'esterno offensivo di proprietà del Manchester United per convincerlo a trasferirsi nella capitale. Lo stesso Wilcox, direttore sportivo dei Red Devils, spera che l'ex Borussia Dortmund possa accettare una volta per tutte il pressing dei giallorossi. Anche perché - precisa il quotidiano - Roma e United hanno trovato l'accordo per la cessione di Sancho già da un mese.

Nessun altro club interessato al giocatore, se non appunto la Roma, ha spinto per trovare un'intesa con il Manchester United e solo la Roma gli garantirebbe 18 milioni di euro più bonus per far suo il cartellino. Anche per questo motivo il dirigente capitolino continua a crederci, nonostante le smentite pubbliche dell'altro giorno. Lo fa anche mister Gian Piero Gasperini, che spera vivamente di poter rinforzare il reparto avanzato della sua nuova creatura dopo l'infortunio immediato di Bailey.

La Roma si è data una deadline: aspetterà la decisione di Sancho fino a mercoledì, poi si virerà con forza su un altro nome: o Fabio Silva del Wolverhampton, cercato pure dal Borussia Dortmund, o Tyrique George del Chelsea.