Ufficiale Colpo in difesa dell'Alaves, dalla Real Sociedad arriva in prestito Jon Pacheco: la nota

Affare fatto in Liga tra Deportivo Alaves e Real Sociedad per il prestito di Jon Pacheco. Come comunicato dalle due società sui rispettivi canali ufficiali, il difensore classe 2001 si è ufficialmente unito al club albiazul per la prossima stagione. Questa la nota pubblicata dal Deportivo Alaves sul proprio sito:

"Il difensore 24enne originario della Navarra vanta una vasta esperienza a livello professionistico, nonostante la giovane età. Cresciuto nelle giovanili del club biancoblu, Pachecho ha esordito in Liga nella stagione 2021-21 e da allora ha collezionato un totale di 66 presenze nella massima serie. Pachecho è anche un giocatore della nazionale spagnola, con la quale ha recentemente vinto il titolo olimpico ai Giochi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d'oro in un'estate storica per il calcio spagnolo.

È un difensore mancino solido e intelligente, con una grande capacità di leggere il gioco e anticipare gli avversari. Vanta anche sicurezza nel gioco aereo, movimento di palla pulito e versatilità, qualità che lo rendono un'aggiunta affidabile alla difesa dell'Albiazul. Con il suo arrivo, il Deportivo Alavés aggiunge qualità, solidità e competitività alla sua linea difensiva. Il giocatore è già a Vitoria-Gasteiz per unirsi immediatamente alla squadra dell'Albiazul e rispondere a Eduardo, Chacho e Coudet".