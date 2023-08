Il Bournemouth ha comunicato nelle scorse ore di aver blindato un pilastro del proprio centrocampo. Nuovo accordo con il nazionale danese Philip Billing (27 anni), che ha sottoscritto con le Cherries un rinnovo di contratto per cui la nuova scadenza dei termini scala al 30 giugno 2027. Di seguito l'annuncio dato sui social dalla società di Premier League.

Here to stay and excited for the journey ahead 🙏

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 21, 2023