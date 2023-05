UFFICIALE: Brentford, rinnovato il contratto dell'esperto difensore giamaicano Pinnock

Il Brentford nelle scorse ore ha annunciato un importante rinnovo di contratto per la propria rosa. Prolunga con gli inglesi l'esperto difensore giamaicano Ethan Pinnock (classe 1993), che firma un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027.

Di seguito l'annuncio social.

Happy Sunday morning everyone 😍@EthanPinnock5 is a Bee until 2027 💪 pic.twitter.com/DpObGKGuvA

— Brentford FC (@BrentfordFC) May 28, 2023