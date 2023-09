ufficiale Era stato vicino al Bayern Monaco, ora Walker rinnova con il Manchester City

E' stato vicino al Bayern Monaco, l'ha ammesso lui stesso, ma alla fine Kyle Walker è rimasto al Manchester City. Ma era stato chiaro: "Si tratta di scegliere quale club mi permetterà di giocare ai massimi livelli per i prossimi anni". E questo club sarà quello di cui è capitano, il Manchester City per l'appunto.

Il difensore inglese ha appena rinnovato il suo contratto con i Citizens fino al 2026. Ad annunciarlo è la società del City Football Group con un video pubblicato sui social in cui si vede il giocatore annunciare alla platea, da un palco, la sua permanenza: "Non vado via".