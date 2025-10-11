Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio"

Kyle Walker non si pente della scelta fatta. Di fatto però il terzino destro inglese di 35 anni lasciò un po' tutti di stucco quando decise di salutare il Manchester City lo scorso gennaio per approdare in prestito al Milan, lasciando Guardiola e la Premier League nel momento più complicato per la squadra. Quando era in atto la caduta libera in classifica. Tutto per approdare in Italia e vestire la maglia rossonera: sei mesi intensi in rossonero dopo 8 anni in cui è diventato un simbolo vivente per i tifosi sky blues.

Poi, al termine, rincasato al City, Walker non ha pensato di rimanere ma ha cambiato nuovamente meta e si è accasato al Burnley. Ne ha parlato lui stesso in un'intervista concessa a Sky Sports UK: "Avrei dovuto lasciare e andare in prestito al Milan? Ero il capitano del City, e sei il primo a dover rispondere quando le cose non vanno bene. In quel momento della stagione, avrei dovuto andarmene? Guardandolo ora, probabilmente no", ha confidato il giocatore.

"Avrei dovuto stare vicino o accanto ai miei compagni di squadra, ai miei amici e alle persone che considero la mia famiglia. Ma per la prima volta, probabilmente nella mia carriera, sono stato egoista e ho pensato a me stesso perché volevo giocare a calcio. Non lo vedo come un motivo sbagliato, ma non ero felice di stare in panchina e giocare qua e là, quando capitava", ha spiegato Walker.

Per poi aggiungere: "Sentivo di avere ancora qualcosa da dimostrare, che potevo ancora giocare a un alto livello. Quando è arrivata una proposta da un club come il Milan, non pensavo di poterla rifiutare. Quando sono tornato in estate ho avuto tempo per riflettere su tutto. Però non me ne pento, volevo sempre giocare all’estero e fare questa esperienza. Sono contento di aver fatto quei sei mesi, anche se probabilmente avrei potuto fare un po’ meglio".