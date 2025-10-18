Al Burnley lo scontro diretto col Leeds, assist per Walker: "Vittoria enorme, lo sapevamo"

Un assist e una vittoria oggi per Kyle Walker. Non potrebbe essere più soddisfatto il terzino inglese visto che con il Burnley ha ottenuto un successo (2-0) contro il Leeds nello scontro diretto per la salvezza che è valso tre punti pesantissimi. Punti che permettono alla neopromossa di distanziarsi di due passi dalla zona retrocessione (7 punti totali in 8 partite), attualmente delimitata dal Nottingham Forest.

Nel post-partita l'ex City ha rilasciato delle dichiarazioni a PLP: "È una vittoria enorme. Lo sapevamo tutti, soprattutto quando squadre come queste (altre squadre della parte bassa della classifica, ndr) vengono a Turf Moor: dobbiamo trasformare la partita in qualcosa di nostro. Stanno venendo a casa nostra e dobbiamo prenderci i tre punti". E ha aggiunto: "Complimenti a tutti i ragazzi. Hanno fatto uno sforzo straordinario oggi e congratulazioni a Loum per il suo primo gol in Premier League. È stato un gran gol", ha garantito l'ex Milan.

Sui cambi che hanno fatto la differenza: "Non li chiamiamo sostituti, li chiamiamo ‘finisher’. È quello che vengono a fare. Entrano per chiudere la partita e hanno un compito preciso. Siamo una squadra di 25 uomini nello spogliatoio, non conta solo chi inizia la partita". Una chiosa su Loum: "Il suo tiro in allenamento è incredibile. È ancora giovane, si sta ancora formando e deve imparare il calcio inglese, ma da quello che abbiamo visto ha tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo".