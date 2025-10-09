L'aria di Premier fa bene a Kyle Walker. L'ex Milan ha fatto 7 su 7 col Burnley, senza mai uscire

35 anni, centinaia di partite in Premier League… e adesso una nuova vita col Burnley. L'aria di Premier League deve fare bene a Kyle Walker, che in questa stagione - una volta salutato il Milan - non ha mai saltato una partita.

Dopo 410 presenze nella massima serie inglese, infatti, il terzino ex Manchester City ne ha già aggiunte altre sette. Ovvero le partite giocate finora dal Burnley. Contro Tottenham, Sunderland, Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest, lo stesso City e l'Aston Villa, Walker ha giocato sempre 90', saltando soltanto le due gare di Coppa di Lega (non convocato).

"Sono andato all'estero (in prestito al Milan, ndr) e ho provato, ma sentivo semplicemente di aver bisogno di qualcosa che fosse un club di famiglia", aveva dichiarato lo stesso Walker nel giorno della sua presentazione. Dopo 630' ininterrotti, come dargli torto.

KYLE WALKER - BURNLEY

Presenze: 7

Da titolare: 7

Reti: 0

Assist: 0