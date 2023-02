L'Everton rende noto il rinnovo di Jordan Pickford. 28 anni, il portiere dei Toffees e della nazionale inglese (50 presenze) si è legato fino al 2027. L'estremo difensore era giunto a Liverpool nel luglio 2017, prelevato dal Sunderland per 28.5 milioni ed è diventato in breve tempo un punto fermo della squadra.

✍️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027.

— Everton (@Everton) February 24, 2023