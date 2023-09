ufficiale Fulham, non solo Ballo-Touré. Arriva anche Iwobi, acquistato dall'Everton

vedi letture

Botto di chiusura per il Fulham che, oltre a Ballo-Touré dal Milan, si è assicurato Alex Iwobi dall'Everton. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Club è lieto di annunciare l'acquisto di Alex Iwobi dall'Everton per una cifra non resa nota. Iwobi ha firmato un contratto fino all'estate del 2028.

Nato a Lagos, in Nigeria, Iwobi si è trasferito in Inghilterra in giovane età ed è stato acquistato dall'Arsenal all'età di sei anni. Dopo aver attraversato le fasce d'età, Iwobi ha esordito in prima squadra in Coppa di Lega da Arsene Wenger all'inizio della stagione 2015/16, seguito dall'esordio in Premier League quattro giorni dopo con una vittoria per 3-0 a Swansea City.

Da quel momento in poi, l'adolescente Iwobi è rimasto nella squadra senior, collezionando 21 presenze in tutte le competizioni – inclusa la Champions League – e registrando quattro gol (2G, 2A) nelle sue prime tre partite da titolare in Premier League, mentre i Gunners finivano secondi. su. L'anno successivo è stato un altro anno produttivo per giocatore e club, vincendo la FA Cup, mentre nel 2017/18 hanno raggiunto la finale di Coppa di Lega e le semifinali di Europa League.

L'Arsenal fece ancora meglio la stagione successiva, arrivando fino alla finale di Europa League. Iwobi è andato a segno nella finale di Baku, ma alla fine sono stati sconfitti dai rivali londinesi del Chelsea. Quella è stata l'ultima apparizione di Iwobi per il club, partendo con un record di 15 gol e 25 assist in 149 presenze. Mentre era nel nord di Londra, Iwobi si era costruito la reputazione di giocatore entusiasmante e tecnicamente dotato che può esibirsi in una varietà di ruoli di centrocampista offensivo, con le sue prestazioni che hanno spinto Marco Silva a portarlo all'Everton con un accordo del valore di 35 milioni di sterline.

Durante gli anni difficili per i Toffees, le prestazioni di Iwobi sono state uno degli aspetti positivi, in particolare la scorsa stagione, quando i suoi 10 gol hanno aiutato il club a evitare la retrocessione, e lo hanno visto anche nominato Giocatore della stagione. Nipote dell'icona nigeriana Jay-Jay Okocha, Iwobi ha fatto il suo debutto con i Super Eagles nel 2015 e ha partecipato a tutte e tre le partite della Coppa del Mondo 2018. Ora ha 63 presenze con la sua nazionale e ha segnato 10 gol in quel periodo".