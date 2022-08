ufficiale Galatasaray, il centrocampista Cicaldau vola negli Emirati Arabi. Lo voleva la Samp

Alexandru Cicaldau vola negli Emirati Arabi Uniti. Il centrocampista classe 1997 lascia il Galatasaray con la formula del prestito per una stagione e firma con l'Al-Ittihad Kalba. Per il nazionale rumeno, fra le tante, in queste settimane si era mossa anche la Sampdoria.

Questo l'annuncio ufficiale del club turco: