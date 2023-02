ufficiale I proprietari dell'Aston Villa rilanciano, acquisito il 46% del Vitoria Guimaraes

Nuova avventura nel mondo del calcio per il fondo V Sports, già proprietario dell'Aston Villa. La società guidata da Nassef Sawiris e Wes Edens ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 46% delle quote azionarie del Vitoria Guimarães, formazione della massima serie portoghese, per una cifra di 5,5 milioni di euro.

La maggioranza delle azioni e, dunque, il controllo del club rimarrà nelle mani dell'attuale proprietà e del suo numero uno Antonio Miguel Cardoso, ma il nuovo partner si è già impegnato per un investimento di ulteriori due milioni di euro per la realizzazione di nuove infrastrutture e nell'apertura di una linea di credito per il club fino a 20 milioni di euro con tassi d'interesse inferiori e condizioni preferenziali.

A darne l'annuncio è la stessa società lusitana con un comunicato.