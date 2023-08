ufficiale Il PSV annuncia Sergino Dest. L'ex Milan arriva in prestito con diritto di riscatto

Nuova avventura per il laterale americano Sergiño Dest. L'ex Milan, ancora di proprietà del Barcellona, si è trasferito al PSV con la formula del prestito per una stagione. I biancorossi, come si legge sul loro sito ufficiale, si sono riservati anche un diritto di riscatto per il 22enne, che in Eredivisie indosserà la maglia numero 8.

Di seguito l'annuncio.