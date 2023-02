ufficiale Jonathan Mensah passa ai San José Earthquakes. L'Udinese lo portò in Europa

Jonathan Mensah resta negli States. Il 32enne difensore ghanese (70 presenze in Nazionale), che fu portato in Europa dall'Udinese nel 2011 (ma non ha mai vestito la maglia bianconera), passa da Columbus a San José. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Granada, Evian e Anzhi.