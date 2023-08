ufficiale L'Ajax annuncia la nuova "Danish Dynamite". Ecco Gaaei

"Danish Dynamite" scrive l'Ajax nell'annunciare il nuovo acquisto: si tratta di Anton Gaaei, proveniente dal Viborg. Il difensore danese, 20 anni, arriva a titolo definitivo e si è legato ai lancieri fino al 2028.

Si tratta del settimo acquisto stagionale per il club più importante d'Olanda, dopo quelli di Carlos Forbs, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Jakov Medic e Branco van de Boomen. La spesa complessiva fin qui è stata di 45 milioni di euro, a fronte di 113 milioni incassati dalle cessioni di Timber (all'Arsenal per 40 milioni), Edson Alvarez (al West Ham per 38 milioni), Calvin Bassey (al Fulham per 22.5 milioni), Mohamed Daramy (al Reims per 12 milioni) e Youri Reeger (al Twente per 900mila euro).