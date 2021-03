Le pagelle di Klavan: errore gravissimo, pasticcia e regala un gol allo Spezia

Non doveva essere titolare, il k.o. di Ceppitelli lo lancia in campo, ma la partita di Ragnar Klavan contro lo Spezia resta da dimenticare. Per noi di TMW una prova da 4,5, così dal Corriere dello Sport: "Poco brillante, pasticcia e regala a Gyasi la palla che porta al primo gol bianconero". Per La Gazzetta dello Sport è da 4: "Il mancato rinvio che genera l'1-0 è gravissimo. E commette altri errori".

I VOTI DI KLAVAN

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6