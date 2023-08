ufficiale Lille, arriva un talento argentino: Ignacio Miramon firma fino al 2028

vedi letture

Un talento argentino alla corte di Paulo Fonseca. Il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Ignacio Miramon: il 20enne centrocampista lascia il Gimnasia y Esgrima La Plata e firma un contratto fino al 30 giugno 2028 con il club francese. È costato circa sei milioni di euro.

Olivier Letang ha dichiarato: "L'arrivo di Nacho Miramon è una buona notizia. Nonostante la sua giovane età, è stato un titolare indiscutibile all'interno del suo club, sia in campionato che in Copa Sudamericana. Nacho verrà a portare concorrenza nel nostro centrocampo con qualità diverse da quelle che abbiamo. Siamo molto contenti che abbia scelto il nostro progetto e il Lille nonostante l'interesse di diversi club europei abituati alle competizioni continentali. Le sue qualità tecniche ma anche il suo profilo di combattente si adattano alla nostra identità. Vogliamo che si adatti velocemente al calcio europeo e al nord della Francia, in modo che possa mostrare il più rapidamente possibile il suo talento e sentirsi a casa".

Queste invece le parole di Miramon: "Sono molto felice. Ho sognato fin da piccolo di firmare per un grande club come il Lille. Ora sono qui e sono davvero felice. Questa squadra è stata campione qualche anno fa ed è appena arrivata 5°. È sicuramente un grande momento per me. Arrivare in Europa, per tutti i giocatori argentini, è una grande esperienza. Il mio obiettivo? Dare il meglio di me stesso e migliorare partita dopo partita".