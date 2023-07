ufficiale Marco Rose rinnova con il Lipsia. Resterà alla guida fino al 2025

vedi letture

Importante novità in casa del Lipsia. Il club della Red Bull conferma uno dei suoi uomini più importanti e gli rinnova il contratto: il tecnico Marco Rose, 46 anni, resterà alla guida dei sassoni fino al 30 giugno 2025, prolungando di una stagione il precedente accordo. Rose, che ha preso il posto di Domenico Tedesco l'8 settembre 2022, ha portato il Lipsia a raccogliere 61 punti in 29 partite di Bundesliga, conquistando la terza posizione e soprattutto la Coppa di Germania.

Le parole di Rose

"Quando ho guardato tutti i volti felici di migliaia di tifosi dopo aver vinto la Coppa, mi sono sentito molto orgoglioso. Lipsia è la mia città e la Germania dell'Est è la mia casa. È un privilegio e un obbligo per me continuare a lavorare alla crescita del club insieme alla mia squadra di allenatori e alla dirigenza. Anche dopo la rivoluzione di questa estate vogliamo praticare il nostro calcio, in cui i nostri tifosi si identificano. Se ci riusciremo, ci divertiremo molto e festeggeremo ulteriori successi. Sono felice della fiducia che mi è stata accordata e sono felice di poter continuare a scrivere la storia del Lipsia".