ufficiale Matheus França, niente Newcastle: il classe 2004 rinnova col Flamengo

Matheus França è uno dei tanti talenti in rampa di lancia nel calcio brasiliano e che presto potrebbe sbarcare in Europa. Presto, ma non subito. Il classe 2004, su cui c'era il fortissimo interessamento del Newcastle, che secondo il Sun aveva offerto ben 17,5 milioni di sterline, ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 con il Flamengo. Con tanto di clausola: nel contratto del centrocampista verdeoro, infatti, è stata inserita una clausola di risoluzione pari addirittura a 176 milioni di sterline.