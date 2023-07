ufficiale Newcastle, altro colpo in entrata: preso l'attaccante Barnes dal Leicester

Colpo in entrata per il Newcastle. Il club inglese ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Harvey Barnes, attaccante esterno di nazionalità inglese classe 1997. Il calciatore arriva dal Leicester City e firma un contratto di cinque anni. Il calciatore nell'ultima stagione assieme ai Foxes ha dovuto incassare il colpo della retrocessione in Championship, ma grazie al cambio di casacca non dovrà giocare nella serie cadetta inglese nella prossima annata.

Il calciatore nel corso ha collezionato in premier League 146 presenze condite da 35 gol e 25 assist. Si trasferisce al Newcastle per una cifra vicina ai 40 milioni di euro e in forza ai Magpies troverà l'altro colpo dell'anno, l'ex rossonero Sandro Tonali. E potrà giocare l'anno prossimo anche la Champions League.