UFFICIALE: Niente Roma per Daka: ha firmato per 5 anni con il Leicester

Il Leicester ha annunciato l'acquisto dell'attaccante del Salisburgo Patson Daka, punta che recentemente era stata accostata alla Roma di Mourinho. Il giocatore da domani abbraccerà le Foxes e ha firmato un accordo di 5 anni.

We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance 🦊#WelcomePatson

— Leicester City (@LCFC) June 30, 2021