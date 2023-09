ufficiale PSV Eindhoven, rinnovo per la rivelazione Saibari. Firma fino al 2028

Ismael Saibari è una delle note più liete di questo inizio di stagione per il PSV Eindhoven. Il trequartista marocchino (ha esordito in Nazionale durante l'ultima sosta), nato in Spagna e con il passaporto belga, ha firmato il rinnovo del contratto con il club olandese fino al 30 giugno 2028. Per lui già 10 presenze stagionali in tutte le competizioni, con tre reti e due assist all'attivo.