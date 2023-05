Uno Sterling lascia il Chelsea, ma non si tratta di Raheem. Il difensore Dujon Sterling, 23 anni, vola in Scozia: dopo la lunga trafila nel settore giovanile dei Blues e il prestito allo Stoke City dell'ultima stagione, il giocatore di origini giamaicane ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con i Rangers.

📝 #RangersFC are delighted to today announce the pre-contract signing of Dujon Sterling from @ChelseaFC. Dujon will officially become a Ranger on July 1, on a four-year deal, subject to international clearance.

All the info: https://t.co/cHX9JQqvo6 pic.twitter.com/onal65dnTa

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 30, 2023