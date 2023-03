ufficiale Siviglia, stagione da dimenticare. Dopo Lopetegui, saluta anche Sampaoli

vedi letture

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. Il tecnico argentino, al secondo mandato con gli andalusi, non è riuscito a migliorare la sutuazione dal suo ritorno. Fatale la sconfitta nell'ultima giornata di campionato contro il Getafe. 63 anni, Sampaoli aveva preso il posto di Julen Lopetegui a ottobre e in 31 partite disputate ha vinto 13 partite, pareggiato 6 e perso 12 volte. Pur essendo ancora in corsa in Europa League, il Siviglia si ritrova appena due punti sopra la zona retrocessione. Il club fa sapere che si sta adoperando per ufficializzare già in giornata il nuovo allenatore affinché possa dirigere l'allenamento oggi alle 18.