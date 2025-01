Ufficiale Il Rennes è in crisi e cambia allenatore: saluta Sampaoli, Habib Beye nuovo tecnico

vedi letture

Il Rennes cambia allenatore. Terz'ultimo in classifica in Ligue 1 e reduce da quattro sconfitte di fila, il club bretone ha annunciato l'esonero di Jorge Sampaoli. Al suo posto Habib Beye.

Questo il comunicato: "Il Rennes è lieto di annunciare l'arrivo di Habib Beye, 47 anni, come allenatore della sua prima squadra. Il nativo di Suresnes ha condotto una carriera da calciatore professionista per circa quindici anni, difendendo i colori dell'RC Strasburgo, dell'Olympique Marsiglia, del Newcastle United, dell'Aston Villa e del Doncaster Rovers. Senegalese con 45 presenze in nazionale, la sua carriera da giocatore si è conclusa oltre Manica nel 2012. Nel 2021 Habib Beye ha intrapreso la strada dell'allenatore con una prima esperienza come vice allenatore del Red Star Football Club, e parallelamente, ha conseguito il certificato di allenatore di calcio professionista. Promosso molto rapidamente come capo allenatore, ha portato la Stella Rossa in Ligue 2. È stato poi nominato miglior allenatore del campionato".

E ancora: "Habib Beye si unisce al Rennes fino alla fine della stagione con condizioni predefinite per un prolungamento di una stagione. Sarà lui a dirigere la preparazione di venerdì, con il primo compito di ricreare una dinamica sportiva positiva. La società ripone in lui piena fiducia, convinta che saprà sfruttare tutto il potenziale della propria rosa. Venerdì 31 gennaio 2025 si terrà una conferenza stampa. In questa occasione, Habib Beye sarà presentato ai media".