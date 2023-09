ufficiale Un giovane del Monaco si fa le ossa in Belgio: Etonde in prestito al Brugge

Un giovane del Monaco è pronto a farsi le ossa in Belgio. Pochi minuti fa il club monegasco ha annunciato l'addio dell'attaccante 18enne Romaric Etonde, che nella prossima stagione vestirà la maglia del Brugge, pronto ad accoglierlo in Belgio. Etonde, classe 2005, lascia a titolo temporaneo il Principato di Monaco per mettersi in luce con la maglia del club belga, in cui i giovani non fanno certo fatica ad esplodere.