ufficiale Wolverhampton, tre partenze eccellenti. Salutano Joao Moutinho, Diego Costa e Traore

Tripla partenza per il Wolverhampton. Con un comunicato la società inglese ha annunciato che a fine stagione si separeranno le strade del club e di Joao Moutinho, Diego Costa e Adama Traoré. Matt Hobbs, direttore sportivo del Wolves ha salutato il portoghese: "Joao diventerà uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato qui, secondo me. È stato parte integrante della squadra per tutto il tempo che è stato qui. E' strato determinante per il nostro successo negli ultimi quattro o cinque anni. Quindi, ora non posso che dirgli grazie".