Un nuovo caso Nico Paz? Il Brasile vuole soffiare il talento Bugarin alla Spagna

Negli ultimi anni, il calcio spagnolo si trova sempre più spesso a gestire la questione dei giocatori con doppia nazionalità, un tema diventato centrale anche per la federazione. La Spagna è riuscita a trattenere talenti importanti come Nico Williams e Lamine Yamal, ma ha anche perso profili interessanti che hanno scelto altre selezioni, come Nico Paz e Alejandro Garnacho, entrambi ormai legati all’Argentina.

In questo contesto si inserisce anche il caso di Bryan Bugarín, giovane centrocampista offensivo del Real Madrid, che sta attirando l’attenzione sia della Spagna sia del Brasile. Secondo quanto riportato da AS, la federazione spagnola sarebbe sempre più preoccupata della concorrenza della Seleçao per assicurarsi il talento 17enne, nato in Spagna da padre spagnolo e madre brasiliana, e dunque in possesso della doppia nazionalità.

Il giocatore, attualmente nel giro delle giovanili madridiste, sarebbe già stato monitorato dalla federazione verdeoro, che avrebbe anche avviato i primi contatti esplorativi per sondarne la disponibilità futura. A pesare nella valutazione finale potrebbe essere anche la mancata convocazione nelle ultime liste della nazionale spagnola Under 17, un dettaglio che potrebbe influenzare le sue scelte a livello internazionale nei prossimi mesi. La competizione tra le due federazioni si preannuncia quindi aperta, in un nuovo capitolo della crescente "battaglia" tra nazionali per assicurarsi i migliori talenti emergenti del calcio europeo.