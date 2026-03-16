United, Bruno Fernandes ora meglio di Beckham: "Chiunque lo copiava nel giardino di casa"

Bruno Fernandes ce l'ha fatta. Ha raggiunto quota 100 assist con la maglia del Manchester United in occasione del 3-1 rifilato all’Aston Villa ieri in Premier League. Il capitano dei Red Devils ha sfornato una palla d'oro per la rete di Casemiro e si è ripetuto su Cunha, prima che Šeško mettesse al sicuro il risultato con il terzo gol. Così facendo, però, l'ex Udinese e Sampdoria ha scritto una nuova pagina del club superando addirittura Sir David Beckham.

Per il maggior numero di assist in una singola stagione di Premier League con lo United, cosa che l'ex centrocampista inglese fece nel 1990/2000. Ieri ha toccato 16 assist nel campionato inglese e di fronte ai microfoni ufficiali del club non ha trattenuto la sua emozione: "Ovviamente è molto bello. È un traguardo importante. Parliamo di uno dei migliori giocatori di sempre, certamente il migliore nel pescare chiunque si trovi in area. Sono davvero felice di esserci riuscito", ha dichiarato Bruno Fernandes.

"Non cambierà i miei obiettivi personali, ma essere accostato a un nome che è stato un punto di riferimento per tutti, per come crossava e passava la palla, è speciale", ha confidato il portoghese. "Chiunque nel proprio giardino di casa ha provato a calciare come Beckham; magari imitavamo il movimento del braccio che faceva lui, anche se l'impatto con la palla non era proprio lo stesso!".