Va al Ghana l'organizzazione della Coppa d'Africa U20 2027: mancava da quasi 30 anni
La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha assegnato ufficialmente al Ghana l'organizzazione della Coppa d'Africa U-20 del 2027. La decisione, formalizzata in una nota alla federazione locale (GFA), certifica la crescente reputazione del Paese come sede affidabile per i grandi eventi sportivi continentali. La competizione assumerà un valore storico particolare: l'ultima volta che il Ghana ospitò il torneo fu nel 1999, anno in cui la nazionale giovanile trionfò proprio tra le mura amiche.
Il ritorno della manifestazione coincide inoltre con il 70° anniversario dell'indipendenza del Ghana, trasformando l'evento sportivo in una celebrazione di portata nazionale. La CAF collaborerà strettamente con il Comitato Organizzatore Locale per monitorare i progressi su infrastrutture, logistica e sicurezza, con l'obiettivo di replicare il successo del 1999 e offrire una vetrina d'eccellenza ai talenti emergenti del calcio africano.
La scelta della CAF premia il solido curriculum del Ghana, già teatro della Coppa d'Africa 2008 e di quella femminile nel 2018. Più recentemente, il successo nell'organizzazione dei Giochi Africani del 2023 ha dimostrato la capacità della nazione di gestire tornei su larga scala e in più sedi, consolidando Accra e le altre città coinvolte come poli strategici dello sport continentale.
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