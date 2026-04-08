"Venire al Bayern scelta giusta, mi sento alla grande": Luis Diaz boom, altro che Liverpool

Zero rimpianti o pensieri. Luis Diaz non rimugina affatto sulla decisione di aver lasciato Liverpool la scorsa estate - da campione d'Inghilterra tra l'altro - per sbarcare al Bayern Monaco. Al debutto assoluto in Germania e con i bavaresi infatti l'attaccante colombiano sta vivendo una stagione da sogno tra la Bundesliga e la Champions League, oltre che nelle competizioni nazionali restanti, con 23 gol e 18 assist in 40 partite a testimoniare la forza di fuoco formidabile dello squadrone di Kompany.

Il trasferimento da 75 milioni di euro, con 29 anni compiuti, era visto eccessivamente elevato da alcuni tra opinionisti e tifosi, ma ormai a marzo inoltrato si può tranquillamente confermare che 'Lucho' sia stato un colpo da dieci e lode. E il giocatore colombiano stesso ha confidato: "Decidere di venire al Bayern è stata la scelta giusta. Sono davvero felice e mi diverto in ogni partita. Mi sento alla grande, sono in ottima forma e questo significa che sono pronto ad aiutare la squadra", le parole rilasciate da ESPN.

Titolarissimo al Bayern, dovrebbe avere alte probabilità di partire come prima scelta anche nel giro della Colombia in occasione dei Mondiali di quest'estate: "Abbiamo un piano chiaro, siamo un gruppo molto unito e questo si vede in campo", ha commentato Diaz a proposito della stagione intrapresa con la banda di Kompany capolista indiscussa in Bundesliga. Il Bayern ha attualmente nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund in vetta al campionato, a sei giornate dalla fine. I bavaresi sono in corsa anche nella Coppa di Germania, dove affronteranno il Bayer Leverkusen in semifinale il 22 aprile. Mentre proprio ieri sera con l'ex Liverpool a segno insieme ad Harry Kane hanno battuto il Real Madrid al Bernabeu ai quarti di Champions League d'andata, in attesa del verdetto finale al ritorno.