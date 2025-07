Ufficiale Via dall'Europa a 20 anni, Zézé firma col NEOM: "Oggi inizia un nuovo capitolo"

Difensore centrale francese, originario di Nantes, proprio dove ha mosso i primi passi da calciatore per poi diventarne spina dorsale in difesa nell'arco delle ultime due stagioni. Ora però per Nathan Zézé è arrivato il momento di accogliere una sfida fuori i confini della Francia e aldilà dell'Europa, in Arabia Saudita. Infatti il giocatore di appena 20 anni ha deciso di sbarcare in Saudi Pro League e firmare con il neopromosso NEOM fino al 2030.

Comunicato ufficiale d'addio

"Cresciuto nel FC Nantes, dove è arrivato nel 2013 nella categoria U9, Nathan Zézé spicca il volo dal nido per unirsi al club di Neom (Prima Divisione dell’Arabia Saudita), con il quale ha firmato. Si apre una nuova pagina per Nathan Zézé, che ha brillantemente scalato tutti i livelli all’interno della Maison Jaune. Colui che ha esordito in prima squadra in Coppa di Francia contro l'AF Virois (7 gennaio 2023), ha disputato 32 partite in Ligue 1. Per mostrare il suo attaccamento al suo dipartimento, portava il numero 44 sulla maglia. Giocatore della Nazionale francese Under 21, ha partecipato agli Europei Under 21 in Slovacchia, insieme a Matthis Abline e Johann Lepenant. Il Nantes desidera ringraziare Nathan per tutti questi anni in giallo e verde, e gli augura il meglio per il futuro!".

"È con grande emozione che condivido con voi queste parole", ha esordito Zeze tramite i canali ufficiali del club francese, prima di salutare e approdare al NEOM. "Nato a Nantes, sono cresciuto con la maglia Gialla e Verde sulle spalle. Dal mio arrivo al Club nel luglio 2013, proveniente dall'US Loire Divatte, il Nantes è sempre stato molto più di un semplice club per me: una famiglia, una scuola di vita, un sogno d’infanzia diventato realtà. Desidero ringraziare calorosamente tutti gli allenatori, compagni di squadra, staff, la dirigenza e soprattutto voi, i tifosi, che mi avete sempre sostenuto con passione e gentilezza. Mi avete visto crescere, migliorare e mi avete accompagnato in ogni momento".

E ha aggiunto: "Oggi è giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo. Ma parto con l’immenso orgoglio di aver indossato questi colori e rappresentato questa città che amo tanto. Grazie di cuore al popolo giallo-verde. Nantes sarà sempre casa mia. A presto".