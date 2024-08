Inter, dopo l'esordio col Genoa l'assalto al difensore: da Nathan Zezé a Leoni, tutte le idee

Tanti sono i nomi accostati in questo momento alla rosa dell'Inter, ma ormai sembra una certezza: Josep Martinez, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi saranno gli unici nuovi acquisti in rosa almeno per la prima giornata di campionato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'Inter rimane sempre vigile sul mercato alla ricerca di un calciatore per completare il reparto difensivo, ma l'affondo decisivo arriverà soltanto dopo la sfida che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Genoa.

Diversi i nomi sul taccuino di Piero Ausilio in questo momento, da Nathan Zezè del Nantes, passando anche per Renan dello Zenit San Pietroburgo, fino a Giovanni Leoni della Sampdoria. Tutto però sarà risolto soltanto dopo la gara di Marassi.