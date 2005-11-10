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L'ex Fiorentina Lafont riparte dalla Turchia: ha firmato con l'Amedspor

L'ex Fiorentina Lafont riparte dalla Turchia: ha firmato con l'Amedspor TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 21:11Calcio estero

Dopo il prestito al Panathinaikos nella scorsa stagione per il portiere Alban Lafont è arrivato il momento di mettersi in mostra in Turchia con la maglia dell'Amedspor, club molto vicino alla comunità curda, appena promosso in prima divisione. Lo comunica lo stesso club con una nota sui propri canali ufficiali:

Il comunicato dei rossoverdi

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il ventisettenne Alban Lafont, uno dei portieri più promettenti del calcio francese, nell'ambito della pianificazione della rosa per la stagione 2026-2027. Lafont si è affermato come uno dei portieri più noti del calcio europeo grazie alla sua esperienza di alto livello nella Ligue 1 francese e nella Serie A italiana. Dopo aver militato in Tolosa, Fiorentina e Nantes, il talentuoso portiere è stato convocato nella nazionale ivoriana nel 2025 e incluso nella rosa per i Mondiali FIFA del 2026. Diamo il benvenuto ad Alban Lafont nella famiglia dell'Amedspor e gli auguriamo successo con la nostra maglia rossoverde".

I dettagli dell'operazione

Il club turco non ha comunicato i dettagli del contratto che legheranno il portiere, che ha preso parte all'ultima Coppa del Mondo con la maglia della Costa d'Avorio, ma - come emerso nelle scorse ore - la durata sarà triennale. Al Nantes, proprietario del cartellino, invece dovrebbe essere andata una cifra attorno al milione di euro per il classe '99 che dunque lascia nuovamente la Francia per

La carriera di Lafont

Lafont arriva all'Amedspor dopo una stagione da protagonista in Grecia, dove ha collezionato 37 presenze con il Panathinaikos. In nazionale è il vice di Yahia Fofana e vanta quattro presenze con la Costa d'Avorio. Cresciuto calcisticamente in Francia, Lafont si era imposto giovanissimo con il Tolosa prima di trasferirsi alla Fiorentina nell'estate 2018. L'esperienza in viola, però, non aveva rispettato le aspettative e dopo una sola stagione era tornato in Ligue 1 al Nantes, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo nel 2021 per circa 7,5 milioni di euro. Con la maglia dei Canarini ha scritto una lunga pagina della propria carriera, totalizzando 198 presenze ufficiali.

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