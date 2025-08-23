Ufficiale
West Ham, Edson Alvarez si trasferisce al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto
Con il rapido comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il West Ham ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Edson Alvarez al Fenerbahce:
Il West Ham United conferma che Edson Álvarez è passato al club turco del Fenerbahçe in prestito per la stagione 2025/26, con un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo la prossima estate.
Il nazionale messicano sarà allenato da José Mourinho nella squadra di Süper Lig di Istanbul.
Il 27enne ha collezionato 73 presenze con gli Hammers da quando è arrivato dall'Ajax nell'estate del 2023, segnando due gol e fornendo tre assist.
