Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

West Ham, Edson Alvarez si trasferisce al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto

West Ham, Edson Alvarez si trasferisce al Fenerbahce in prestito con diritto di riscattoTUTTO mercato WEB
© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 12:41Calcio estero
di Lucio Marinucci

Con il rapido comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il West Ham ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Edson Alvarez al Fenerbahce:

Il West Ham United conferma che Edson Álvarez è passato al club turco del Fenerbahçe in prestito per la stagione 2025/26, con un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo la prossima estate.

Il nazionale messicano sarà allenato da José Mourinho nella squadra di Süper Lig di Istanbul.

Il 27enne ha collezionato 73 presenze con gli Hammers da quando è arrivato dall'Ajax nell'estate del 2023, segnando due gol e fornendo tre assist.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Monaco e Ajax duellano per Edson Alvarez: il messicano lascerà il West Ham Monaco e Ajax duellano per Edson Alvarez: il messicano lascerà il West Ham
Alvarez infortunato col Messico, il West Ham sui social: "Auguri di pronta guarigione"... Alvarez infortunato col Messico, il West Ham sui social: "Auguri di pronta guarigione"
UFFICIALE: Edson Alvarez è del West Ham. Il messicano firma fino al 2028 UFFICIALE: Edson Alvarez è del West Ham. Il messicano firma fino al 2028
Altre notizie Calcio estero
Chelsea, Cucurella conferma il rinnovo: “Il nuovo contratto è già firmato” Chelsea, Cucurella conferma il rinnovo: “Il nuovo contratto è già firmato”
Arsenal: Havertz preoccupa, torna di moda Julian Alvarez ma la trattativa è complicata... Arsenal: Havertz preoccupa, torna di moda Julian Alvarez ma la trattativa è complicata
Olympique Marsiglia, Derek Cornelius può lasciare. Su di lui c’è il Deportivo Alaves... Olympique Marsiglia, Derek Cornelius può lasciare. Su di lui c’è il Deportivo Alaves
Real Sociedad, Ruko Gonzalez può partire di nuovo in prestito. Lo rivuole l’Espanyol... Real Sociedad, Ruko Gonzalez può partire di nuovo in prestito. Lo rivuole l’Espanyol
West Ham, Edson Alvarez si trasferisce al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto... UfficialeWest Ham, Edson Alvarez si trasferisce al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto
Girona, l’attaccante Dawda Camara rinnova fino al 2027 UfficialeGirona, l’attaccante Dawda Camara rinnova fino al 2027
Stoccarda, Woltemade in caso di mancata cessione non rinnoverà Stoccarda, Woltemade in caso di mancata cessione non rinnoverà
Arsenal, Arteta su Gyokeres: “Saremo contenti quando inizierà a segnare spesso” Arsenal, Arteta su Gyokeres: “Saremo contenti quando inizierà a segnare spesso”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
Le più lette
1 Juventus-Parma, le probabili formazioni: in difesa Kalulu, Bremer e Kelly. David guida l'attacco
2 Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo c'è Sucic
3 Milan, attesa per la firma di Boniface: e per l'alternativa adesso servirebbe un blitz
4 Milan-Cremonese, le probabili formazioni: ballottaggio Modric-Ricci, Nicola con Sanabria
5 Il nuovo centrocampo dell'Inter con Sucic e Diouf: una bocciatura per Asllani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, svolti nuovi rigorosi esami per Boniface: tra stasera e domani il responso
Immagine top news n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la prima giornata di campionato
Immagine top news n.2 1^ di Serie A, le ultime LIVE: Dybala in panchina, Conte con Milinkovic-Savic
Immagine top news n.3 Boniface al Milan: c'è da attendere. Che succede oggi (oltre alla partita)
Immagine top news n.4 Juventus, senza uscite non arriveranno rinforzi sul mercato
Immagine top news n.5 L'agente di Lucumí: "Il Bologna ci ha sempre detto che con l'offerta giusta sarebbe partito"
Immagine top news n.6 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.7 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.2 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.4 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Bonanni: ”Pellegrini deve lasciare la Roma, ma è prigioniero del suo ingaggio”
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.3 Chi rischia di più tra Roma e Lazio alla prima giornata? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, svolti nuovi rigorosi esami per Boniface: tra stasera e domani il responso
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la prima giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Verona
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane e l'addio di Piccoli: "Era una pedina importante, alleno quelli che ho"
Immagine news Serie A n.5 Parma, ecco Sascha Britschgi. Il terzino classe 2006 è arrivato per svolgere le visite
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta glissa sul mercato: "La squadra è in costruzione ma il focus è sulla Juve"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Reggiana, i convocati di Inzaghi: Gomes out, dentro due nuovi acquisti
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa: “Non mi pesano le aspettative. C’è l’ambizione di essere protagonisti”
Immagine news Serie B n.3 Entella-Juve Stabia, i convocati di Chiappella per il ritorno in Serie B dei Diavoli Neri
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Reggiana: 30.000 al Barbera per la prima di Inzaghi. Dionigi vuole solidità
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, per il reparto offensivo spunta l’idea Mattia Aramu
Immagine news Serie B n.6 Serie B, si entra nel vivo della 1ª giornata: oggi chiusura con Monza-Mantova. Il programma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Capitan Marenco prolunga: ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, Buscè: “I nuovi non sono al top. Contro il Monopoli con concentrazione”
Immagine news Serie C n.3 Bra, Nisticò: “Il pari sarebbe stato più giusto. Dobbiamo essere più incisivi”
Immagine news Serie C n.4 Guidonia, Ginestra: “I ragazzi hanno riposto bene. Dobbiamo consolidare la categoria”
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Palladini: “Felice della prestazione, per non è un buon inizio”
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci: “Contento a metà. Commessi errori gravi, ma è positivo l’impegno”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, oggi altre due gare in programma: la 1ª giornata si chiude domani
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.3 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?