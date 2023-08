ufficiale Edson Alvarez è del West Ham. Il messicano firma fino al 2028

vedi letture

Il West Ham United batte finalmente un colpo. Dopo la cessione di Declan Rice, il club londinese ha ingaggiato Edson Alvarez: il nazionale messicano, classe 1997, lascia l'Ajax e firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Indosserà la maglia numero 19.

Il comunicato

Centrocampista forte e versatile, Álvarez passa al calcio inglese dall'Ajax, dove ha vinto due titoli Eredivisie, e meno di un mese dopo aver vinto la sua seconda CONCACAF Gold Cup con il Messico.

"Sono molto felice e molto orgoglioso di essere qui", ha detto Álvarez, che parla correntemente l'inglese dopo aver imparato la lingua durante il suo soggiorno di quattro anni ad Amsterdam. "Essere qui a Londra e vedere il London Stadium è fantastico. Non vedo l'ora di giocare qui davanti ai tifosi del West Ham. È un momento estremamente importante per me e per la mia carriera. Entrare in un club come il West Ham è un sogno per me e la mia famiglia. La Premier League è un campionato speciale, il miglior campionato del mondo e penso che il mio stile si adatterà perfettamente. Ora ho una responsabilità nei confronti del West Ham e della famiglia del West Ham e darò assolutamente tutto per la maglia.".

L'allenatore David Moyes ha commentato: "Siamo davvero lieti di aggiungere Edson alla nostra squadra. L'area di centrocampo era quella che volevamo rafforzare in modo particolare quest'estate. È un giocatore internazionale esperto, che ha riscosso grandi successi sia con il club che con la nazionale nel corso della sua carriera. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto al West Ham".