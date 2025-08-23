Ufficiale
Brest, per il centrocampo c’è il 2001 Chotard dal Montpellier
Tramite i propri canali ufficiali il Brest ha annunciato di aver acquisito le prestazioni a titolo definitivo di Joris Chotard dal Montpellier. Il giocatore ha firmato fino al 2029. Di seguito il breve comunicato:
Lo Stade Brestois 29 è lieto di annunciare l'arrivo di Joris Chotard dal Montpellier HSC. Il centrocampista 23enne ha firmato un contratto quadriennale
Classe 2001, è arrivato a fronte di un pagamento di 2,4 milioni di eruo. Nato e cresciuto nel Montpellier, nell’ultimo campionato ha giocato 26 partite e 1 segnato 1 gol.
