West Ham, Mavropanos eroe: gol del pareggio e salvataggio di faccia sul bolide di Haaland

Erling Haaland è rimasto ancora a secco e questa è una notizia che preoccupa il Manchester City e Pep Guardiola. L'attaccante norvegese ha avuto però diverse occasioni nella sfida di ieri contro il West Ham, ma non è stato fortunato: in un'occasione ha addirittura abbattuto Konstantinos Mavropanos, colpito in pieno volto dal bolide scagliato dall'ex Borussia Dortmund.

Il difensore greco è rimasto a terra stordito per alcuni attimi e ha costretto lo staff medico dei londinesi a intervenire immediatamente. Nonostante la tremenda botta, Mavropanos è riuscito a riprendersi e a restare in campo, sugellando così una prestazione da vero leader: questo salvataggio è arrivato dopo la rete che ha permesso al West Ham di pareggiare 1-1 contro i Citizens. .

La partita, intensa e combattuta, ha visto il Manchester City controllare a lungo il possesso palla e creare diverse occasioni, ma il West Ham ha saputo resistere e strappare un punto prezioso.