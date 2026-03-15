West Ham, Mavropanos eroe: gol del pareggio e salvataggio di faccia sul bolide di Haaland
Erling Haaland è rimasto ancora a secco e questa è una notizia che preoccupa il Manchester City e Pep Guardiola. L'attaccante norvegese ha avuto però diverse occasioni nella sfida di ieri contro il West Ham, ma non è stato fortunato: in un'occasione ha addirittura abbattuto Konstantinos Mavropanos, colpito in pieno volto dal bolide scagliato dall'ex Borussia Dortmund.
Il difensore greco è rimasto a terra stordito per alcuni attimi e ha costretto lo staff medico dei londinesi a intervenire immediatamente. Nonostante la tremenda botta, Mavropanos è riuscito a riprendersi e a restare in campo, sugellando così una prestazione da vero leader: questo salvataggio è arrivato dopo la rete che ha permesso al West Ham di pareggiare 1-1 contro i Citizens. .
La partita, intensa e combattuta, ha visto il Manchester City controllare a lungo il possesso palla e creare diverse occasioni, ma il West Ham ha saputo resistere e strappare un punto prezioso.
😵 La photo complètement dingue de Mavropanos après une frappe puissante d'Haaland !
🙏 Plus de peur que de mal pour le défenseur grec, qui s'est relevé et a même marqué ce qui a permis aux Hammers d'arracher le point du nul (1-1).
📸 Un instant parfait capturé par… pic.twitter.com/ZKHWVkqJ4L
— RMC Sport (@RMCsport) March 15, 2026