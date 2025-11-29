Xabi Alonso: "Nonostante quello che si dice in giro, siamo solidi e il gruppo è unito"

Alla vigilia della sfida contro il Girona, Xabi Alonso ha parlato davanti ai giornalisti, dopo due risultati deludenti in Liga ma con la recente vittoria in Champions League contro l’Olympiacos. Il tecnico ha voluto trasmettere fiducia, sottolineando l’unità dello spogliatoio: "Ho sempre sentito il gruppo coeso, tutti sappiamo qual è l’obiettivo: arrivare alla fine della stagione con la possibilità di vincere tutto. Siamo uniti nei momenti buoni e in quelli difficili. La connessione tra i giocatori nel quotidiano è molto buona. Nonostante quello che si possa dire fuori, siamo solidi dentro".

Sulla coppia Vini Jr-Mbappé, Alonso ha spiegato: "Sono bravi a trovare spazi e combinazioni, come si è visto anche in altre partite. La loro intesa è evidente in campo, peccato solo che Vini non sia riuscito a segnare ad Atene".

Buone notizie anche sul fronte difensivo: Mendy ha fatto una bella impressione, mentre Rüdiger e Militao sono recuperati. Alonso spera che anche Asencio possa entrare nei convocati, mentre Huijsen non sarà disponibile. Il tecnico ha aggiornato anche sullo stato fisico di altri giocatori: Trent Alexander-Arnold sta ancora adattandosi al club, mentre Mastantuono si allena senza dolore dopo una pubalgia.

Su Bellingham, Alonso ha sottolineato la voglia di apprendere e migliorare del centrocampista: "Ha iniziativa e intelligenza tattica, dobbiamo solo accompagnarlo in questo percorso". Infine, sulla continuità del gioco e sui recenti gol subiti: "Abbiamo fasi di gioco positive, ma dobbiamo crescere soprattutto in difesa. Non sono contento di alcuni errori recenti, siamo in costruzione".