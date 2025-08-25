TMW Roma, il Villarreal è forte su Dovbyk: contatti in corso per provare a riportarlo nella Liga

Il Villarreal vuole riportare in Spagna Artem Dovbyk. Secondo quanto raccolto da TMW, il Sottomarino Giallo ha manifestato un interesse concreto per il centravanti ucraino classe 1997 e sta lavorando per portarlo alla corte di mister Marcelino entro fine mercato.

Nodo formula

Il Villarreal vorrebbe il calciatore in prestito con diritto, mentre la Roma ha bisogno di monetizzare almeno con un obbligo di riscatto. Per questo i contatti tra le parti vanno avanti, cercando di trovare una quadra che accontenti tutti. Ma il Villarreal fa sul serio, intenzionato a restituire alla Liga un giocatore capace di segnare ben 24 reti in 39 presene stagionali ai tempi del Girona.

Prima la Roma deve fare un acquisto

Per dare il via libera alla partenza di Dovbyk, il cui feeling col nuovo allenatore Gasperini non è mai sbocciato, la Roma deve prima procurarsi però un rinforzo per il suo reparto avanzato. Parafrasato: solo l'arrivo di uno tra Jadon Sancho o Fabio Silva (o un altro calciatore offensivo) potrà aprire le porte a Dovbyk in direzione Vila-real.