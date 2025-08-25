Il nuovo attaccante di Allegri e il vizio del gol da affinare. Chi è Harder, in arrivo al Milan

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 13:45Serie A
di Dimitri Conti

Si avvicina il rinforzo Conrad Harder per il Milan, che prova così ad accontentare le richieste di Allegri regalandogli un nuovo attaccante per la stagione, con l'idea comunque di continuare a sorvegliare il mercato alla ricerca di occasioni last minute, da leggere soprattutto alla voce 'Vlahovic'. Intanto però entro qualche ora sarà a Milano questo giovane danese che non tutti conosceranno.

Harder arriva al Milan dallo Sporting Clube de Portugal, dove era stato individuato e scelto come un profilo ideale per riempire il vuoto che avrebbe lasciato Gyokeres, super cannoniere dei Leoes che alla fine quest'estate è volato verso la Premier League. Non sarà Harder, però, a sostituirlo: preso un anno fa per 19 milioni di euro dal Nordsjaelland, in patria, il classe 2005 non è riuscito a imporsi come i dirigenti dei lusitani si sarebbero attesi, tanto da decidere di investire diversi soldi su un attaccante (il colombiano Luis Suarez) in questa sessione, e optare per mandare altrove Harder.

Attaccante non gigantesco ma comunque capace di farsi valere sul piano fisico (è alto 185 centimetri), è un centravanti moderno, che abbina la capacità di giocare in area di rigore a tanto movimento. Deve ancora un po' affinare il rapporto con il gol: dai numeri devastanti dei settori giovanili, infatti, Harder è passato ad una prolificità ben più ridotta quando ha fatto il salto da pro. Con il Nordsjaelland sono stati 9 i gol segnati, in 41 presenze con la prima squadra, 12 in 51 allo Sporting. Al Milan si augura che questi numeri possano crescere.

