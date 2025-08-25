Ufficiale Catania, risoluzione consensuale del contratto con l'esterno Davide Marsura

Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Davide Marsura. All’esterno offensivo, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 31 presenze e 2 reti, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali.

Marsura (31), uscito dal settore giovanile dell'Udinese, ha vissuto esperienze nel calcio professionistico con le maglie di Feralpisalò, Modena, Brescia, Venezia, Carpi, Livorno, Pisa e Ascoli. Per un totale di 165 presenze con 21 gol in Serie B e 132 gettoni in Serie C corredati da 20 reti.